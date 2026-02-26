Concluye Juárez pavimentación de la calle Brecha 76

Esta obra estratégica se presenta como la alternativa vial definitiva a la avenida San Francisco, conectando de forma directa con la avenida Eloy Cavazos

Con el objetivo de transformar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para miles de familias, el alcalde Félix Arratia Cruz encabezó la entrega oficial de la pavimentación de la calle Brecha 76.

Esta obra estratégica se presenta como la alternativa vial definitiva a la avenida San Francisco, conectando de forma directa con la avenida Eloy Cavazos.

La intervención, realizada en tiempo récord, beneficia directamente a más de 20 mil personas de sectores como Monte Kristal, San Francisco y Vistas del Seminario. Durante el evento, el presidente municipal subrayó que la rehabilitación de pavimentos ha sido la prioridad número uno desde el inicio de su gestión.

Un plan maestro de conectividad

Arratia Cruz destacó que el trabajo no se limita a bacheo, sino a una reconstrucción con materiales de alta calidad. En apenas un año de administración, el municipio ha logrado la recuperación de arterias troncales indispensables:

Avenida Acueducto: Concluida en los primeros seis meses.

Avenida Benito Juárez (Carretera a Reynosa): Rehabilitada desde la colonia Coahuila hasta la 20 de Septiembre.

Carretera Apodaca–Juárez: Ampliación y mejora de carriles por sentido.

A estas obras se suman pavimentaciones estratégicas en Camino a las Águilas, calle Sección 68 y la calle Praderas de San Juan, impactando positivamente la vida de 40 mil habitantes de colonias como Lomas de Anzures, Los Puertos y Vistas del Río.

Detalles técnicos de la obra

La nueva calle Brecha 76 no solo representa una mejora visual, sino una infraestructura sólida diseñada para el tráfico constante. Los trabajos contemplaron la intervención de 1.7 kilómetros de longitud, instalación de 12,000 metros cuadrados de pavimento asfáltico con base cementada y riego de impregnación para mayor durabilidad, además de la instalación de más de 2,600 metros de guarniciones y 4,455 metros de pintura termoplástica para seguridad vial.

Próximos proyectos: Conexión San Roque

Para mantener el ritmo de transformación urbana, el alcalde adelantó que el próximo gran frente de trabajo será la calle Rehiletes. Esta nueva ruta unirá Camino a las Espinas con la avenida San Roque, brindando una nueva salida vial a los vecinos de Valle Real, Arcadia, Santa Mónica y Los Cometas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca abatir el rezago histórico en movilidad, permitiendo que las y los juarenses pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo de calidad con sus familias.