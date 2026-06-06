Concluye Guadalupe contraflujo en Morones Prieto

La suspensión de este carril reversible se debe a que la vía exprés de Constitución ya se encuentra libre, motivo que originó su implementación el pasado julio

El Gobierno de Guadalupe anunció que a partir del próximo lunes 8 de junio ya no se implementará el carril de contraflujo sobre la avenida Morones Prieto rumbo al poniente de la ciudad.

Personal de Ingeniería Vial de Guadalupe explicó que la suspensión de este carril reversible se debe a que la vía exprés de Constitución ya se encuentra libre, motivo que originó su implementación en julio del año pasado.

En las próximas semanas se espera una disminución de vehículos debido al receso vacacional de miles de estudiantes, situación que permitirá una mejor vialidad en esta zona.

El carril de contraflujo se tomó como medida luego de los cierres por las obras en la Línea 4 del Metro, y conectaba desde el Bulevar Miguel de la Madrid para luego tomar la avenida Morones Prieto hacia el poniente, lo cual redujo en gran medida los tiempos de traslado de miles de automovilistas.