Concluye Fuerza Civil operativo especial; mantendrán vigilancia

Durante el despliegue, se reportó un intento de bloqueo en la autopista Monterrey–Reynosa, a la altura de los límites con Tamaulipas, el cual fue desarticulado

La corporación estatal Fuerza Civil informó este lunes que concluyó el operativo especial desplegado durante el domingo, implementado tras los hechos de violencia registrados en diversas entidades del país, y aseguró que se mantendrán las labores permanentes de vigilancia y contención mediante el Operativo Muralla.

De acuerdo con la institución policial, el dispositivo incluyó patrullajes carreteros, filtros de seguridad y capacidad de reacción inmediata, con el objetivo de prevenir la incursión de grupos armados al estado de Nuevo León.

Durante el despliegue, únicamente se reportó un intento de bloqueo en la autopista Monterrey–Reynosa, a la altura de los límites con Tamaulipas, el cual fue desarticulado en cuestión de minutos sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones mayores.

Fuentes de inteligencia de Fuerza Civil señalaron que el grupo delictivo originario de Jalisco, al que se atribuyen los hechos violentos ocurridos el domingo en otras entidades, no cuenta con una presencia significativa en Nuevo León.

No obstante, la corporación reiteró que se mantiene en estado de alerta ante cualquier indicio de riesgo.

Finalmente, Fuerza Civil informó que las actividades comerciales, educativas y civiles se desarrollan con normalidad en todo el territorio estatal, e hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con sus actividades habituales, mantenerse informada y atender únicamente información difundida a través de canales y medios oficiales.