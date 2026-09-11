Concluye Expo Pyme 2026 con nuevas oportunidades

El encuentro organizado por Caintra ofreció más de 80 conferencias y vinculó a pequeñas empresas con grandes compradores.

Con el intercambio de conocimientos, estrategias y oportunidades de negocio, concluyó la Expo Pyme Monterrey 2026, organizada por Caintra Nuevo León.

Durante el encuentro, uno de los momentos destacados fue la conferencia magistral “Reprograma tu mente para el éxito”, impartida por el conductor y conferencista Marco Antonio Regil, quien habló ante empresarios y emprendedores sobre la influencia de las emociones en la toma de decisiones y cómo aprender a utilizarlas a favor de sus negocios.

Por su participación e inspiración para las pequeñas y medianas empresas, Regil recibió un reconocimiento por parte de los organizadores.

Pero el aprendizaje no terminó ahí. Los asistentes también participaron en conferencias enfocadas en fortalecer sus empresas, como “Liderazgo estratégico de ventas en Pymes”, impartida por Everardo Mellado, socio fundador de Consejería Comercial.

Con 165 stands y más de 80 conferencias y paneles, la Expo Pyme también generó espacios para conectar a proveedores con grandes compradores.

El Encuentro de Negocios reunió a más de 100 empresas compradoras, cerca de 300 ejecutivos de compra y 15 compañías extranjeras.