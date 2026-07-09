Concluye ciclo escolar 2025-2026 para más de un millón de alumnos

El secretario de Educación, Juan Paura, reconoció el trabajo realizado por docentes, directivos, personal de apoyo y padres de familia durante el año escolar

Más de un millón 52 mil estudiantes de educación básica concluyeron este miércoles el ciclo escolar 2025-2026 en Nuevo León, marcando el inicio del periodo vacacional de verano para los alumnos de las 6 mil 692 escuelas públicas y privadas del estado.

La ceremonia oficial de clausura se realizó en el Centro de Alto Rendimiento Académico, donde el secretario de Educación, Juan Paura, reconoció el trabajo realizado por docentes, directivos, personal de apoyo y padres de familia durante el año escolar.

"No solo concluimos un calendario académico; cerramos un año de trabajo intenso que nos permitió seguir fortaleciendo la educación en Nuevo León. El próximo ciclo escolar nos convoca a dar un paso más: consolidar la nueva Ley de Educación y avanzar en su implementación".



Como parte de las actividades de cierre, el titular de Educación convivió con estudiantes e incluso participó en una cascarita de futbol junto a la comunidad educativa.

Aunque los alumnos ya iniciaron su descanso, el personal docente y directivo continuará con actividades de capacitación del 9 al 14 de julio, mientras que el receso para los 49 mil 852 maestros comenzará el 15 de julio.