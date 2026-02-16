Concientizan a estudiantes sobre delitos de amenazas telefónicas

El secretario de Seguridad Pública del municipio, José Ramírez, señaló que estas jornadas forman parte de las acciones preventivas implementadas en planteles

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina ofrecieron una plática de concientización a estudiantes de la Universidad de Nueva Extremadura, con el objetivo de prevenir delitos como extorsión, fraude y amenazas telefónicas. En la actividad estuvieron presentes alrededor de 100 alumnos, a quienes se les advirtió sobre las principales tácticas utilizadas por delincuentes para engañar a víctimas mediante llamadas, mensajes y otros medios digitales. Acciones preventivas en planteles educativos El secretario de Seguridad Pública del municipio, José Ramírez, señaló que estas jornadas forman parte de las acciones preventivas implementadas en planteles educativos del municipio. “La prevención sobre estos delitos es fundamental para construir entornos más seguros para la comunidad. La instrucción del Alcalde Jesús Nava Rivera es llevar estas platicas a las diversas instituciones educativas que hay en el municipio”, dijo José Ramírez. Recomendaciones para evitar extorsiones Durante la sesión, los elementos recomendaron no compartir información personal en llamadas sospechosas, verificar la autenticidad de los contactos y denunciar cualquier intento de extorsión ante las autoridades.