Un tiradero de basura clandestino se ha formado a un costado de la entrada de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas, sobre la calle José Mariano Jiménez, entre 5 de Mayo y Washington.
De acuerdo con los residentes de la zona, este foco de infección tiene más de un año, y aunque se realizan labores de limpieza, los desechos vuelven a acumularse, principalmente durante las noches.
Los residuos que se observan, en su mayoría, son cajas de cartón, bolsas y desperdicios de alimentos que llegan a extenderse por más de ocho metros.
Desplazamiento del depósito y afectación en el sector
Los afectados comentan que anteriormente los desperdicios se depositaban en un contenedor ubicado sobre la calle 5 de Mayo; sin embargo, con la instalación de nuevos comercios en el sector, el acceso a este espacio quedó obstruido, por lo que comenzaron a utilizar este tramo de la calle José Mariano Jiménez como tiradero de basura, justo a unos pasos de la entrada de la preparatoria.
La situación afecta tanto a los estudiantes que diariamente acuden al plantel como a los comerciantes de los alrededores, donde se encuentran negocios de alimentos.
Riesgos sanitarios y petición de vigilancia nocturna
Además, la acumulación de residuos ha propiciado la presencia de mosquitos y malos olores, lo que genera molestias entre quienes transitan y trabajan en el sector.
Los comerciantes solicitaron mayor atención de las autoridades y vigilancia durante las noches para evitar que continúen arrojando basura en este punto y frenar el problema que persiste desde hace más de un año.