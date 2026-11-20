Desde hace más de un año, comerciantes reportan la acumulación de basura sobre la calle José Mariano Jiménez, en el centro de Monterrey.

Un tiradero de basura clandestino se ha formado a un costado de la entrada de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas, sobre la calle José Mariano Jiménez, entre 5 de Mayo y Washington.

De acuerdo con los residentes de la zona, este foco de infección tiene más de un año, y aunque se realizan labores de limpieza, los desechos vuelven a acumularse, principalmente durante las noches.

Los residuos que se observan, en su mayoría, son cajas de cartón, bolsas y desperdicios de alimentos que llegan a extenderse por más de ocho metros.

Desplazamiento del depósito y afectación en el sector

Los afectados comentan que anteriormente los desperdicios se depositaban en un contenedor ubicado sobre la calle 5 de Mayo; sin embargo, con la instalación de nuevos comercios en el sector, el acceso a este espacio quedó obstruido, por lo que comenzaron a utilizar este tramo de la calle José Mariano Jiménez como tiradero de basura, justo a unos pasos de la entrada de la preparatoria.

La situación afecta tanto a los estudiantes que diariamente acuden al plantel como a los comerciantes de los alrededores, donde se encuentran negocios de alimentos.

Riesgos sanitarios y petición de vigilancia nocturna

Además, la acumulación de residuos ha propiciado la presencia de mosquitos y malos olores, lo que genera molestias entre quienes transitan y trabajan en el sector.

Los comerciantes solicitaron mayor atención de las autoridades y vigilancia durante las noches para evitar que continúen arrojando basura en este punto y frenar el problema que persiste desde hace más de un año.