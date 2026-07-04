Conato de incendio moviliza a rescatistas en colonia Garza Nieto

Por: Carlos Enríquez 03 Julio 2026, 09:08 Compartir

No se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración, y la situación fue controlada rápidamente por el personal de auxilio.

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Un conato de incendio movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este viernes en la colonia Garza Nieto, en Monterrey, luego de que se reportara fuego al interior de una casa habitación. El reporte fue recibido alrededor de las 07:13 horas en el cruce de las calles Miguel Nieto y Juan B. Ceballos, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León. Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que se trataba de un conato de incendio provocado por basura que se quemaba dentro del domicilio. No se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración, y la situación fue controlada rápidamente por el personal de auxilio.