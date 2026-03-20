Conato de incendio en cine de Juárez causa alarma

Un cliente controló el fuego con un extintor tras generarse humo en una sala del en el centro comercial Paseo Juárez; no se reportaron personas lesionadas

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Momentos de tensión se vivieron al interior de un complejo cinematográfico ubicado en el centro comercial Paseo Juárez VIP, en el municipio de Juárez, luego de que se registrara un conato de incendio en una de sus salas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó alrededor de las 21:00 horas en la sala número 6, específicamente en el área del sistema de aire acondicionado, lo que provocó la rápida acumulación de humo en el interior del cine.

En medio de la confusión, un hombre que se encontraba viendo una película junto a su esposa actuó de inmediato al tomar un extintor, logrando controlar el fuego antes de que se extendiera, evitando así una situación de mayor riesgo para los asistentes.

Testigos señalaron que, tras percatarse del humo que comenzaba a invadir no solo la sala afectada sino también áreas aledañas, los presentes comenzaron a evacuar el lugar por sus propios medios, priorizando su seguridad ante la falta de una reacción clara por parte del personal.

El humo terminó por propagarse en varias salas del complejo, lo que generó escenas de alarma entre los asistentes, quienes salieron apresuradamente hacia el exterior del inmueble.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Juárez, quienes continuaron con las labores de inspección y ventilación del área afectada, además de descartar riesgos adicionales dentro del establecimiento. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.