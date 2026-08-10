Conato de incendio deja tres personas lesionadas en Monterrey

Un conato de incendio dentro de una vivienda dejó a tres personas lesionadas en la colonia San Ángel, también conocida como Fomerrey 78

Un conato de incendio al interior de una vivienda dejó a tres personas lesionadas en la colonia San Ángel, conocida también como Fomerrey 78, en Monterrey.

El reporte fue recibido sobre la calle Río Grande, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja.

A su llegada, los cuerpos de auxilio encontraron el incendio controlado en la parte baja del domicilio y descartaron que se hubiera registrado una explosión.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el incidente se habría originado por una falla eléctrica.

Tres personas resultaron lesionadas; dos de ellas fueron trasladadas por sus propios medios.

Una tercera afectada, identificada como Blanca Leticia de 37 años, presentó quemaduras de primer grado en la mayor parte de su cuerpo y fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja a la Clínica 6 del IMSS.