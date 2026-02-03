Conato de incendio consume colchón en casa de Mitras Centro

Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas; sin embargo, la situación se encuentra bajo control y no se reporta riesgo para viviendas aledañas

Un incendio se registró en una casa habitación ubicada en el cruce de las calles Matehuala y Saltillo, en la colonia Mitras Centro del municipio de Monterrey.

¿Qué autoridades atendieron el incendio en Mitras Centro?

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, al lugar acudió una unidad de la corporación tras el reporte del siniestro, en coordinación con elementos de Bomberos de Nuevo León.

¿Qué daños dejó el incendio en la vivienda?

Las autoridades informaron que el incendio fue controlado oportunamente por Bomberos de Nuevo León, registrándose únicamente la combustión de un colchón localizado en la segunda planta del domicilio.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas; sin embargo, la situación se encuentra bajo control y no se reporta riesgo para viviendas aledañas.