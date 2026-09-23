CONARTE festeja una década de sus Noches de Museos

La Compañía Titular de Danza Folklórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León se presentará a las 20:00 horas con un espectáculo

Las Noches de Museos de CONARTE celebrarán su décimo aniversario con una edición especial que reunirá artes plásticas, danza folclórica, música y gastronomía regional alrededor de la exposición La piel de la tierra, de Saskia Juárez.

El encuentro se realizará el viernes 25 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en la Nave II del Centro de las Artes, ubicado dentro del Parque Fundidora. Todas las actividades serán gratuitas.

La celebración reconocerá una década de encuentros entre artistas y visitantes, periodo en el que el programa ha desarrollado 55 ediciones y recibido a más de 20 mil asistentes.

Una noche dedicada a la obra de Saskia Juárez

El programa comenzará a las 18:00 horas con el taller Aprender a mirar: Fundamentos del paisaje, impartido por la artista visual Nydia Lilian. La actividad acercará al público a los elementos esenciales para observar, interpretar y representar el entorno.

A las 19:00 horas se realizará una conversación con Saskia Juárez, en la que la artista compartirá detalles sobre sus procesos creativos y la construcción de las piezas que integran La piel de la tierra.

La exposición será el punto de partida para relacionar distintas manifestaciones artísticas en una misma jornada, como parte del propósito del programa de ampliar la experiencia de quienes visitan los espacios culturales.

Danza, música y cocina regional completan el festejo

La Compañía Titular de Danza Folklórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León se presentará a las 20:00 horas con un espectáculo dedicado a las expresiones tradicionales del país.

Posteriormente, la cantante Dolores Martínez ofrecerá una presentación acompañada por Edgar González en la guitarra y el bajo sexto. La jornada concluirá con una degustación de cocina regional.

Durante sus primeros diez años, las Noches de Museos han contado con la participación de universidades, instituciones culturales y agrupaciones de teatro, música y danza de alcance local, nacional e internacional.

Diez años de encuentros culturales en Nuevo León

El programa surgió como una iniciativa de la Coordinación de Servicios Educativos de CONARTE, inspirada en las jornadas nocturnas de museos desarrolladas en ciudades europeas desde finales de la década de 1990.

Desde entonces, la propuesta ha buscado acercar al público a los recintos culturales mediante actividades que combinan recorridos, talleres, conversaciones y presentaciones artísticas fuera de los formatos tradicionales de exhibición.

La edición conmemorativa será de entrada libre y estará abierta a personas de todas las edades.