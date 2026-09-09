Conarte celebrará 30 años del Tour de Cine Francés

La Cineteca Nuevo León proyectará siete películas inéditas del cine francés del 10 al 25 de septiembre por el 30 aniversario del tour

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), a través del Centro de las Artes y la Cineteca Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa”, informó que será parte de la celebración del trigésimo aniversario del Tour de Cine Francés.

Conarte informó que, del 10 al 25 de septiembre de 2026, la Sala 2 del recinto cultural recibirá la Selección Oficial de esta emblemática edición, que reúne siete largometrajes inéditos de la cinematografía gala contemporánea.

La Cineteca Nuevo León proyectará la muestra completa en versión original subtitulada en español.

"El Tour es un evento siempre muy bien recibido por los cinéfilos y los francoparlantes de Monterrey. Combina una estrategia muy peculiar que sedujo a la audiencia desde su primera edición: combinar cine de autor de veteranos y nuevos talentos con cintas con un perfil que fue exitoso en la taquilla del país de origen”, comentó el crítico José Quintanilla, consejero fundador de la Cineteca Nuevo León.

"La frescura de sus tramas y propuestas, con muchas veces talentos actorales que debutan, son siempre una tentación para estar al día", afirmó Quintanilla.

Fundado en 1996 por Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas, el Tour de Cine Francés celebra tres décadas de fungir como puente cultural entre ambas naciones.

Este año, la fiesta cinematográfica se enmarca también en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Se informó que los costos de acceso están diseñados para promover el disfrute de toda la comunidad: Entrada general de 70 pesos y de 50 pesos para estudiantes, maestros y personas con credencial vigente del INAPAM.

Programación de proyecciones y horarios (Sala 2)

Jueves 10 de septiembre

20:00 h – “El camino”

Viernes 11 de septiembre

18:00 h – “Abandonado” | 20:30 h – “El desconocido del Gran Arco”

Sábado 12 de septiembre

18:00 h – “La copia perfecta” | 20:30 h – “El crimen del 3er piso”

Domingo 13 de septiembre

17:00 h – “Solo una ilusión” | 19:30 h – “Me encontraste”

Miércoles 16 de septiembre

20:00 h – “El crimen del 3er piso”

Jueves 17 de septiembre

18:00 h – “Me encontraste” | 20:00 h – “La copia perfecta”

Viernes 18 de septiembre

18:00 h – “El camino” | 20:30 h – “Abandonado”

Sábado 19 de septiembre

18:00 h – “El desconocido del Gran Arco” | 20:30 h – “Solo una ilusión”

Domingo 20 de septiembre

17:00 h – “El crimen del 3er piso” | 19:30 h – “La copia perfecta”

Miércoles 23 de septiembre

20:00 h – “El desconocido del Gran Arco”

Jueves 24 de septiembre

18:00 h – “Solo una ilusión” | 20:15 h – “Abandonado”

Viernes 25 de septiembre

18:00 h – “Me encontraste” | 20:00 h – “El camino”