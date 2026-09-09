Conagua trató de quitar a NL la concesión del Río Pánuco.- Samuel

Señaló que eso sucedió hace dos años, pero que el estado 'peleó y ganó', por lo que actualmente no hay problema para utilizarla pues está vigente

El acueducto para traer a Nuevo León agua del Río Pánuco sí se hará porque garantiza un abasto de 15 m³/s para las siguientes décadas, sin embargo, debido a que se necesitan la aportación económica de Tamaulipas la federación, este no se construiría a corto plazo.

Esto fue lo que dijeron este martes el gobernador, Samuel García, y el director de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), Eduardo Ortegón Williamson, quienes, además revelaron que hace dos años la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trató “quitarle” a Nuevo León esa concesión.

Tanto el mandatario como el director de AyD indicaron que el estado “peleó y ganó” la concesión que se le había otorgado al estado desde el 2011 por lo cual actualmente no hay problema para utilizarla pues está vigente.

“El Pánuco tenemos todavía la concesión, en algún momento nos la quisieron quitar, nos fuimos a juicio y lo ganamos, la concesión del Pánuco sigue viva y la tenemos hasta el 2042”, indicó García.

El mandatario abundó que en el pasado, ese proyecto no se cristalizó porque, según él, presentaba un costo que era un “robo en desploblado”

Señaló que sí es factible llevarla a cabo, pero que para ello se necesita la participación del vecino estado y el gobierno federal.

“Eso no quiere decir que no lo hagamos, Nuevo León tiene hoy la concesión, pero requieres de recursos, no así a robadera despoblado, pero sí de recurso federal y de recurso de Nuevo León, y de Tamaulipas y eso no se ve en un corto plazo que salga” “El Pánuco, Medina quería $60,000 millones de pesos; Rodrigo Medina se quería robar el estado con el Pánuco y te decía: el ducto me cuesta $15,(000 millones de pesos), bueno, $14,(000) millones de pesos), la electricidad otros $14,(000 millones de pesos), más el financiamiento con más $8 ,(000 millones de pesos), el bato quería $60,000 millones por el acueducto de Pánuco por eso lo tuvieron que parar, porque se iba a saquear el estado”, indicó.

Por su parte, el director de AyD expresó que sí se deben $173 millones de pesos por la renovación de la concesión, pero que se pagarán hasta que se haga un estudio de eficiencia física para lo cual se solicitó el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) el pasado 11 de agosto que fue lo que revivió el tema el viernes 28 de agosto.

“Sí hubo hace un par de años un tema el cual se peleó y se ganó con Conagua sobre los derechos, te puedo decir, como lo dijo el gobernador, que los derechos del agua del Pánuco de hasta 15 metros cúbicos por segundo (m³/s) son de Nuevo León y sí hay una exigencia de un pago, de un cuota garantía como bien comentó el doctor Alatorre, titular del organismo de cuenca.

“Ese pago si bien es un pago que se tiene que hacer eventualmente como estamos haciendo una, se solicitó una Manifestación de Impacto Ambiental para hacer una pequeña obra para evaluar la eficiencia física y energética. “Podemos decir que hasta que no se concluya este proceso es cuando este pago será requerido, los derechos lo tiene Nuevo León, están a salvo”, indicó el funcionario.

Luego de que se dio a conocer que el estado había solicitado la MIA, la delegación de la Conagua en Nuevo León, a cargo de Luis Carlos Alatorre Cejudo, dio a conocer que la concesión estaba en riesgo porque el estado no había pagado la renovación del título que asciende a $172.8 millones de pesos y lo cual se le ha requerido a AyD desde julio pasado, no hace dos años.