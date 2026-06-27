Conagua investiga qué alimenta a la maleza acuática en La Boca

La Comisión Nacional del Agua informó que desde principios de mayo realiza monitoreos, análisis de laboratorio e inspecciones en la presa

La creciente presencia de maleza acuática en la presa La Boca mantiene bajo observación a autoridades federales, que buscan identificar qué está provocando su expansión en este importante embalse de Nuevo León.

La Comisión Nacional del Agua informó que desde principios de mayo realiza monitoreos, análisis de laboratorio e inspecciones en la presa y en el arroyo La Chueca para conocer el origen de los nutrientes que estarían favoreciendo el crecimiento de esta vegetación.

Durante los primeros estudios, especialistas encontraron que algunos parámetros de calidad del agua se mantienen dentro de rangos aceptables; sin embargo, detectaron niveles ligeramente elevados de sólidos disueltos y una concentración de nitritos por encima de lo permitido en una muestra tomada en el arroyo La Chueca.

Posteriormente, en una segunda inspección realizada el 19 de junio, personal técnico observó la presencia de cieno en una zona ubicada aguas abajo de una planta de rebombeo, situación que podría estar relacionada con aportaciones intermitentes de aguas residuales al cauce.

Ante estos hallazgos, Conagua solicitó a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey revisar a detalle la infraestructura de rebombeo y el colector ubicado en el área para descartar posibles anomalías y conocer las condiciones de operación de estas instalaciones.

La dependencia federal señaló que las investigaciones continuarán hasta determinar con precisión el origen de los nutrientes que están favoreciendo la proliferación de maleza acuática. En caso de encontrar responsabilidades, se aplicarán las medidas administrativas y ambientales correspondientes.