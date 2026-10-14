Conagua analiza agua del río Pilón tras derrame de hidrocarburo

Conagua informó que dará seguimiento a los resultados y, con base en los análisis, determinará las acciones correspondientes conforme a la legislación vigente

La Conagua inició una revisión de las condiciones del río Pilón, en Montemorelos, luego del derrame de hidrocarburo reportado cerca del puente Capellanía.

Inspeccionan medidas de contención tras derrame en el río Pilón

Personal técnico del Organismo de Cuenca Río Bravo acudió al lugar para inspeccionar la zona y verificar las medidas de contención implementadas para atender el incidente.

Analizan muestras de agua para determinar posibles afectaciones

Durante el recorrido, los especialistas recolectaron muestras de agua en dos puntos del río, las cuales fueron enviadas a un laboratorio para determinar si existe contaminación y conocer las posibles afectaciones.

Conagua informó que dará seguimiento a los resultados y, con base en los análisis, determinará las acciones correspondientes conforme a la legislación vigente, en coordinación con las autoridades competentes.