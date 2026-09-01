Con sueño, pero pequeñitos inician sus clases de kínder

Durante esta mañana, los menores de preescolar se apresuraron a llegar a las aulas para el inicio del nuevo año educativo

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Caminito de la escuela… y en este inicio del ciclo escolar 2026-2027 todos se apuraron a llegar.

Poco antes de las 9:00 horas, los menores de preescolar se apresuraron a llegar a las aulas para el inicio del nuevo año educativo 2026-2027.

En el Jardín de Niños "José Guadalupe Posada”, en la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, los padres de familia fueron invitados a pasar a presenciar las actividades escolares, pero fue solo por ser el primer día del ciclo.

Los pequeñitos llegaron con sueño, pero bien peinados, con su mochila, su gafete y con el lunch.

Y sus mamás y papás ingresaron cargando paquetes de cartulinas, material escolar y rollos de papel para el baño, además de otros insumos que el plantel les pide.

Algunos de los menores llegaron un poco destanteados, después de un largo período vacacional.

Los directivos y maestros, al igual que el personal de apoyo, se reportaron listos para este nuevo ciclo escolar.