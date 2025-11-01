Con su caballo, niño destaca en concurso de catrines en Cadereyta

En el concurso el niño Tamez Rodríguez vestido de catrin, llego a la institución educativa para participar y montado en un caballo

Antonio Tamez Rodríguez, el niño conocido como "Toñito" quien es habitante de Montemorelos gano el primer lugar en escuela primaria Cuauhtémoc del ejido Valle Hidalgo en Cadereyta. Un concurso de catrinas y catrines se realizo en una escuela primaria de Cadereyta, en la comunidad Valle Hidalgo, esta alejada de ambos municipios y colindantes con Montemorelos. El concurso se realizo como muestra de las tradiciones de nuestro México y de nuestros pueblos, en el concurso el niño Tamez Rodríguez vestido de catrin, llego a la institución educativa para participar y montado en un caballo, el que tambien llego pintado en alusivo a un esqueleto. Los maestros en la selección del ganador dio el primer lugar al estudiante de primaria Antonio Tamez, quien logró obtener la mejor puntuación por su mejor traje y vestimenta tanto del estudiante como el caballo.