Con PT y PVEM, Galicia busca coordinar Morena en Santa Catarina

La aspirante agregó que buscará reforzar el acercamiento con la militancia y compartir información sobre los logros de la Cuarta Transformación

Acompañada de dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Elizabeth Galicia Ruiz se registró este lunes como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Santa Catarina.

Dirigentes del PT y del PVEM acompañan el registro

El registro se realizó en la sede del Comité Estatal de Morena, donde Galicia Ruiz estuvo acompañada por ciudadanas simpatizantes del municipio, así como por Luis Martínez y Ulises Navarro, dirigentes del PT y del Verde Ecologista en Santa Catarina, respectivamente.

Elizabeth Galicia buscará escuchar a militantes y simpatizantes

Tras formalizar su aspiración, la morenista señaló que buscará acercarse a la militancia y a los simpatizantes del movimiento para conocer sus inquietudes y escuchar sus propuestas.

“Hacemos oficial este registro como aspirante a coordinadora Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, después de esto vamos a tener reuniones con nuestra militancia, con los simpatizantes de este movimiento para escucharlos, conocer sus inquietudes”, expresó Galicia Ruiz.

Al concluir el trámite, fue recibida por cientos de simpatizantes que se congregaron en el exterior de la sede estatal de Morena para manifestarle su respaldo.

La aspirante agregó que buscará reforzar el acercamiento con la militancia y compartir información sobre la organización y los logros de la Cuarta Transformación.