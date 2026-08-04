Con patrullajes y binomios caninos, refuerzan seguridad en UANL

La Policía de Monterrey implementó un operativo preventivo en el área médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en la colonia Mitras Norte

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Con el regreso a clases en universidades y preparatorias, miles de estudiantes retomaron actividades este lunes, lo que generó un incremento en la movilidad desde las primeras horas del día en distintos puntos de la ciudad.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementó un operativo preventivo en el área médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en la colonia Mitras Norte, con presencia de oficiales, unidades de patrullaje, ciclistas, una torre de videovigilancia y binomios caninos.

La vigilancia se reforzó principalmente en los accesos a las facultades, así como en los alrededores de la estación Hospital del Metro, uno de los puntos con mayor llegada de estudiantes que utilizan el transporte público para acudir a clases.

El comandante de la Policía de Monterrey, Rafael Silva Mata, informó que participan más de 20 elementos distribuidos en puntos estratégicos para brindar seguridad durante el ingreso y salida de alumnos.

“Estamos más de 20 personas en distintos puntos estratégicos para seguridad, para estar al pendiente de los estudiantes en su ingreso y salida de clases”, señaló.

Las autoridades indicaron que el objetivo principal del operativo es prevenir robos a estudiantes, además de apoyar en los cruces peatonales, agilizar la circulación y mantener el orden durante los horarios de mayor afluencia.

También se exhortó a los universitarios a tomar medidas preventivas durante sus traslados, como evitar caminar distraídos utilizando el celular, mantener seguras sus pertenencias, resguardar computadoras y objetos de valor, así como trasladarse de preferencia acompañados.

En caso de detectar alguna situación sospechosa, los estudiantes pueden solicitar apoyo a los oficiales asignados en la zona o realizar el reporte a través del 911 o 072.

Recomendaciones para estudiantes

• No camines usando el celular

• Cuida tu mochila y pertenencias

• Resguarda computadoras y objetos de valor

• Trasládate acompañado

• Reporta emergencias al 911 o 072