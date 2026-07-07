Con México fuera del Mundial, se “agüitó” la fiesta

Aunque estaba contemplado que se transmitiría el juego de Portugal contra España en el área del FIFA Fan Festival, la gente desairó el evento

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial agüitó la fiesta en Monterrey que hasta el domingo se había dado de manera constante en el FIFA Fan Festival y otras sedes donde se transmitían los partidos de fútbol.

El desánimo en la afición regiomontana fue muy notorio este lunes en el Parque Fundidora.

La afluencia disminuyó de manera considerable

Aunque estaba contemplado que se transmitiría el juego de Portugal contra España en el área del FIFA Fan Festival, la gente desairó el evento.

A diferencia de otras ocasiones en las que había personas caminando por la calle Antonio I. Villarreal para entrar al acceso 6 del parque, hoy esto no sucedió.

Incluso al entrar a la zona del Fan Festival, se constató que ni siquiera estaban instalados los filtros de seguridad.

La pantalla gigante, en donde se transmitiría el juego, estaba apagada.

Dentro del Fan Festival solo se observó a elementos de la Guardia Nacional y a personas que realizaban algunas labores en la zona.

Antes de pedir al reportero que se retirara del lugar, un empleado afirmó que hoy no tenían contemplado tener actividades en el Fan Festival, a pesar de que en el calendario estaba programado el partido España contra Portugal y después el Estados Unidos contra Bélgica.

También disminuyó la actividad comercial en la zona

Al igual que el Parque Fundidora, las avenidas Madero y Colón se observaron libres de tráfico.

Tampoco en el área estuvieron los comerciantes, que se instalaron días atrás para vender frituras, aguas frescas y camisas.