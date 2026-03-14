'Con MC no nos vamos a pelear', afirma dirigencia del PAN

El jefe nacional del Partido Acción Nacional Jorge Romero afirma que el partido competirá con identidad propia y destaca buena relación con Movimiento Ciudadano

De gira por Nuevo León, el líder nacional del PAN reiteró que no habrá alianza con el PRI, pero también dijo que con MC “no vamos a competir”.

Jorge Romero Herrera indicó que sería un error pelearse entre la misma oposición al señalar que tienen buena relación con Movimiento Ciudadano.

Con esto, el líder nacional panista le envió un “guiño” a la fuerza política que actualmente gobierna en Nuevo León.

“Nosotros con MC tenemos una muy buena relación. No vamos nosotros a competir entre opositores; se me hace eso sí lo más torpe del universo”, expresó.

"El PAN está decidido a apostarle al PAN”, dijo en conferencia de prensa.

Afirmó que Nuevo León “se volverá azul”.

Dijo que el PAN, por su vocación democrática e incluyente, ofrece apertura a la sociedad para aceptar candidaturas de quienes deseen participar en los procesos electorales.

Sin embargo, aclaró : "No en base a dignas distintas a las nuestras”.

A pregunta expresa sobre la alianza con el tricolor, respondió que está descartada.

Dijo que el próximo 21 de marzo harán un anuncio importante alusivo a la candidatura de gobernador en Nuevo León.

Y advirtió que aunque Morena haya dicho que designará a su candidato para junio, "no se nos van a adelantar”.

Eso es debido a que "el PAN tomará mucho más pronto esa decisión que en toda su historia”.

PAN definirá candidato a gubernatura de NL antes que Morena

Ratificó que la designación o elección de su candidato será en base a lo que la gente decida, ya sea decisión tomada entre los propios panistas, sea elección primaria o cualquier forma.

A su lado, el líder estatal panista, Policarpo Flores, "destapó” como posibles precandidatos a Fernando Margáin Sada, Iván Garza, Annia Gomez, Claudia Caballero y Carlos de la Fuente.

En tanto, Romero aprovechó para celebrar que a nivel nacional se haya rechazado la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una entrevista previa también descartó una coalición con el PRI en Nuevo León, pero destacó que existe una relación positiva con Movimiento Ciudadano, partido que actualmente gobierna la entidad.

Con información de Ángeles Núñez y David Torres.....