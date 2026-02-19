Con la fe, llega también la vendimia en Cuaresma

Hay operativos de Tránsito para cuidar que los clientes que se acercan a los puestos a preguntar por alguna mercancía no se bajen de las banquetas

La vendimia de veladoras, oraciones, estampas, crucifijos, rosarios, libros de oraciones y demás motivos religiosos prevalece afuera de los templos, en este Miércoles de Ceniza.

En el arranque de la Cuaresma, los vendedores aprovechan la asistencia masiva de los feligreses para el ritual de la imposición de ceniza, a fin de venderles sus mercancías.

Adentro de las iglesias la fe se hace presente, y afuera la vendimia está en toda su expresión.

Los precios varían: hay veladoras de cien pesos, estampitas religiosas de 40 y 50 pesos, rosarios de 80 pesos y otros artículos, como libros de rezos, a 120 pesos.

La comercialización de los diferentes productos se hace en las banquetas afuera de las iglesias o frente a ellas.

Hay operativos de Tránsito para cuidar que los clientes que se acercan a los puestos a preguntar por alguna mercancía no se bajen de las banquetas, para no poner en riesgo su integridad.