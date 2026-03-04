Con 'Cascos Rosas', NL consolida liderazgo en igualdad técnica

Con esta toma de protesta, Nuevo León avanza hacia la consolidación de un modelo que vincula igualdad, capacitación especializada y eficiencia hídrica

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, le tomaron la protesta a las Brigadas "Cascos Rosas”, integradas por las empleadas de Agua y Drenaje de Monterrey, fuerza con la que la entidad se consolida como líder nacional en incorporación de mujeres al sector técnico hídrico.

El mandatario estatal destacó que la entidad se mantiene en el primer lugar nacional dentro de esta iniciativa impulsada por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), al superar ya las 607 mujeres registradas.

La meta es continuar ampliando la participación femenina en áreas operativas y de decisión.

Aseguró que fortalecer la presencia de mujeres en áreas técnicas no sólo impulsa la igualdad, sino que mejora la eficiencia y la innovación en los servicios del suministro del agua.

En tanto, Rodríguez Cantú reconoció el avance que representa la integración de estas brigadas para abrir oportunidades reales de desarrollo profesional a más mujeres.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, garantizó que el organismo continuará impulsando la formación técnica femenina como parte de una estrategia institucional de largo plazo.

En el evento, realizado en el Auditorio Luis Elizondo, en Monterrey, el equipo femenil de tapping de Agua y Drenaje hizo una exhibición de su "fuerza”.

Es la primera vez en la historia del organismo que su fuerza laboral femenil competirá a nivel internacional en la American Water Works Association (AWWA), a celebrarse este año en Washington, Estados Unidos, y llevarán la representación de México.

El equipo ha logrado reducir sus tiempos de ejecución a niveles altamente competitivos frente a los estándares internacionales, posicionando a Nuevo León como referente técnico en la materia.

La presidenta de ANEAS, Patricia Hernández, reconoció el compromiso de Nuevo León para impulsar una agenda de igualdad técnica con resultados medibles y replicables a nivel nacional.

Con esta toma de protesta, Nuevo León avanza hacia la consolidación de un modelo que vincula igualdad, capacitación especializada y eficiencia hídrica.