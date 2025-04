Con cada pincelada, Natalia Flores pinta su mundo

“Desde que tengo memoria yo siempre quise dedicarme a la pintura, al arte, a las artes plásticas y estando aquí en donde estoy, ahorita mismo me hace sentir como que lo logré”.

“Estoy agradecida, y también agradecida por todo el apoyo que he tenido, con la gente que me ha visto, que no me ha visto como 'solo es pintura', no, han visto mi talento y a la persona en la que me estoy convirtiendo”, mencionó.