Con apoyo de Tránsito de Monterrey, niña llega al hospital

Agente vial ayudó a una menor y su familia; antes ya había escoltado a una mujer embarazada al hospital en Monterrey, NL.

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Ante la urgencia de llegar con una niña que sufrió fractura de un brazo, un oficial del grupo motorizado de Tránsito de Monterrey, se volvió a poner la capa de héroe.

Ante la petición de apoyo de su abuelita y de la mamá de la menor de edad, el agente vial no dudó en brindar un apoyo en este tipo de casos, como ya lo había hecho anteriormente al escoltar al hospital a una mujer en estado de gestación.

En esta ocasión el oficial Juan de Dios Plascencia escuchó que de un auto una conductora sonó el claxon en varias ocasiones y al acercarse, le piden ayuda, ya que su nieta sufrió una caída en la escuela y presentaba problemas en su brazo.

Para abrirle paso al vehículo en el que la trasladaban, el recorrido lo inició desde Ruiz Cortines y Lerma, en la Colonia Mitras Centro.

De allí recorrió en su motocicleta varios kilómetros para escoltarlas y llegar al Centro Regional de Desarrollo Infantil, que se ubica en el Fraccionamiento Centro, en la calle Isabel La Católica.

A bordo de su motocicleta asignada a sus labores diaria, se trasladó por Ruiz Cortines, luego Luis Mora, Venustiano Carranza, Morones Prieto, Ayutla, Hilario Martínez hasta llegar al hospital infantil.

La abuelita de la menor de edad agradeció al oficial de Tránsito de Monterrey, Juan de Dios Plascencia, por el apoyo brindado, ya que sin ese tipo de ayuda no hubiera podido llegar con rapidez al centro médico.