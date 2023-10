'Con actitud todo es posible', dice sobreviviente de cáncer

Ella no necesitó quimioterapias, por lo que durante el proceso conservó su cabello, sin embargo, el retiro de su mama no era opción.

Tras ser detectada con cáncer de mama, y candidata al retiro de un seno, Ana asegura que, con seguridad y actitud, los obstáculos se vencen.

Ella no necesitó quimioterapias, por lo que durante el proceso conservó su cabello, sin embargo, el retiro de su mama no era opción y asegura que ver su cuerpo mutilado fue traumático.

Pero llegó hasta la Clínica de la Mujer en Guadalupe, y en uno de tantos talleres, aprendió a hacer prótesis artesanales rellenas de linaza, lo que le dio mayor seguridad como mujer.

“Yo considero que he sido muy bendecida porque yo creo que la actitud de las personas tiene que ver mucho cuando nos dan este diagnóstico y el apoyo obviamente que tienes de todos tus familiares.

“Cuando sales y no estás preparada psicológicamente al ver tu cuerpo lo que tenías y ya no tienes, si es un shock muy fuerte, pero vuelvo a lo mismo, tú empiezas a amarte de esa manera. Guadalupe precisamente nos otorgan unas prótesis artesanales que nos apoyan mucho para que a la vista no nos sintamos diferentes y nos podamos ver bien”

Tiene dos años y medio en la batalla, pero esto aún no termina, Ana sigue alerta de su salud.

“Este último estudio que me hicieron en el mes de agosto, muy feliz porque salí ya sin nada, esto todavía no termina, nos quedan dos años y medio más de tratamiento, pero continuamos con esto”

En tanto, la Clínica de la Mujer en Guadalupe, se ha encargado de confortarla.

“Supersorprendida porque dan mucho apoyo a las mujeres. Aquí aparte no nada más es en el mes de octubre, durante todo el año obsequian bales para las mujeres que ocupan ir a hacerse una mamografía de manera gratuita, entonces yo las invito a que se acerquen, sobre todo aquí te van a dar el plus de mamografía, psicología, nutrióloga”

¡Hoy es momento de autoexplorarse!

