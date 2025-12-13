Comprometen a 66 industrias 'criticas' a bajar contaminación

Firman un convenio con la Semarnat y la Profepa, mediante el cual sus plantas y personal serán capacitados en el cumplimiento total de las normas ambientales

La Iniciativa Privada de Nuevo León y el gobierno federal firmaron un convenio en el que se comprometieron a trabajar en la reducción de la contaminación en la urbe regia, así como en la prevención de los daños que ocasiona, y para empezar este jueves arrancó la capacitación de 18 industrias de un total de 66 que por sus emisiones están en condición crítica y que deberán cumplir con las normas ambientales federales.

El acuerdo fue entre representantes de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), el Instituto para la Protección Ambiental (IPA) estatal, y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), convocados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La firma se hizo minutos antes de inaugurar el Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental, ubicado en las instalaciones de la Caintra, en Cintermex.

La presentación del convenio "IPA-Caintra-Profepa" la iba a presidir la titular de Semarnat, Alicia Bárcenas, pero en su lugar acudió la subsecretaria de esa dependencia, Iliana Villalobos.

La capacitación a las empresas corre a cargo de la Profepa y ya arrancó este jueves con el personal de 18 de ellas, en las instalaciones del Centro, que es el primero en su tipo la región norte del país y el tercero en todo México.

La Procuradora de Medio Ambiente del gobierno federal, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que en un plazo de 18 meses las empresas capacitadas deberán cumplir con las normas ambientales.

Los nombres de las 66 industrias no fueron revelados, y sólo se dijo que fueron elegidas por su condición "crítica" en cuanto a niveles de emisiones, su dimensión y su ubicación.

Villalobos reconoció el compromiso de la Iniciativa Privada regia para reducir emisiones contaminantes.

Detalló que esas 18 industrias que ya están siendo capacitadas representan una cuarta parte de las que están en situación crítica.

"Esta es una gran cruzada por la legalidad, el cumplimiento y la autoregulación.... en la construcción de soluciones reales en esta región, donde la industria es el motor económico del país, es especialmente valioso que exista este compromiso firme con la mejora continua, con la eficiencia energética, la adopción de tecnologías limpias y, desde luego, la reducción de contaminantes", expresó.

"Son 18 empresas que arrancan hoy su proceso de autoevaluación para el cumplimiento ambiental... esta cifra equivale a casi el 25 por ciento de las instalaciones críticas que se encuentran aquí en Monterrey y que forman parte de Caintra", detalló.

El curso o capacitación consiste en módulos de cursos teóricos y prácticos, en los que las industrias deben implementar tres acciones: un autodiagnóstico en materia de emisiones, definir un plan de acción o estrategia, e implementar controles internos que garanticen mejores prácticas.

Tamborrel dijo que aunque la dependencia a su cargo es coercitiva, también laboran en la prevención de daños al medio ambiente.

"Invitamos a las empresas de Nuevo León a que sean proactivas, a ser buenas vecinas, a restituir los derechos ambientales para que operen con los mínimos (daños) posibles al ambiente, y en cumplimiento a la normatividad ambiental.

Esta alianza que estamos consolidando es esencial para que estas 66 empresas cumplan", sostuvo.

El presidente de la Caintra, Jorge Santos Reyna, se comprometió al cumplimiento.

"El Centro Regional que hoy inauguramos refuerza ese camino para las empresas, un espacio de acompañamiento técnico, claridad regulatoria y profesionalización...

para que la industria siga avanzando con rigor y responsabilidad", dijo.

El secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, Raúl Lozano, destacó la firma del acuerdo.

"La coordinación entre los diversos niveles de gobierno y los diversos sectores de la sociedad es fundamental para lograr los mejores niveles de calidad de vida para los habitantes", sostuvo.

Lozano resaltó las acciones que ha emprendido el gobierno estatal, entre ellas la reforestación, que está a punto de llegar al millón de árboles sembrados.

Además, puso de ejemplo la creación de la División Ambiental, en la que se coordinan diez dependencias gubernamentales para evitar mayor polución.