Compran roscas al mayoreo para hacer negocio

Con la llegada del Día de los Reyes Magos, los regiomontanos se preparan para compartir la tradicional rosca de reyes en familia o con amigos.

En estas fechas, consumir la rosca no es la única práctica entre los regios, ya que este postre tradicional también se ha convertido en una vía de emprendimiento temporal.

Compras al mayoreo favorecen la reventa

En cadenas de supermercados al mayoreo se comercializan roscas de gran tamaño a un precio accesible, lo que ha llevado a socios de estas tiendas a invertir para revenderlas a un costo mayor.

Rosca de Costco lidera la reventa en redes sociales

Las roscas de reyes de Costco son las más utilizadas para reventa. En tienda, su precio es de $559 pesos, mientras que en redes sociales se han ofrecido hasta en $600 pesos.

Detectan compras múltiples en sucursales

Durante un recorrido en distintas sucursales del supermercado, se observó que algunos clientes adquirieron entre dos y tres roscas; sin embargo, también se registraron casos de personas que llevaban más de 20 roscas de reyes, lo que apunta a una posible reventa.