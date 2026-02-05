Completan cruce de Línea 6 sobre Línea 1 en la Y griega

La intervención fue descrita por autoridades estatales como una maniobra “quirúrgica” debido al nivel de precisión requerido para montar la nueva estructura

El cruce de la Línea 6 sobre la Línea 1 en Y Griega convierte a la estación en nodo clave y acelera la expansión del monorriel estatal moderno y metropolitano.

Ejecutan maniobra técnica sin precedentes en México

El Gobierno de Nuevo León concretó este fin de semana una de las operaciones de ingeniería más complejas dentro del proyecto de expansión del sistema de transporte masivo: el cruce elevado de la Línea 6 del Metro por encima de la Línea 1, en la zona de la estación Y Griega.

La intervención fue descrita por autoridades estatales como una maniobra “quirúrgica” debido al nivel de precisión requerido para montar la nueva estructura sin afectar la infraestructura existente, construida hace más de tres décadas y actualmente en operación.

Durante la supervisión de los trabajos, el gobernador Samuel García Sepúlveda explicó que este punto permitirá que, en un mismo nodo, converjan trenes de ambas líneas utilizando una estación completamente rediseñada para soportar el nuevo flujo de pasajeros.

Colocan trabes de 115 toneladas y 45 metros

La operación requirió la instalación de trabes de acero y concreto de 115 toneladas de peso y 45 metros de longitud, piezas que fueron montadas aprovechando el periodo de asueto para reducir al mínimo las afectaciones viales en la zona oriente del área metropolitana.

Estas estructuras sostendrán el viaducto por donde circulará el monorriel de la Línea 6, el cual pasará por encima del viaducto actual de la Línea 1, generando un cruce vertical inédito en infraestructura ferroviaria urbana en el país.

Transforman estación Y Griega

Con este cruce, la estación Y Griega se perfila para convertirse en la terminal de transferencia más grande en la historia del Metro de Nuevo León, al integrar en un solo punto el flujo de usuarios provenientes del oriente con el resto de la red metropolitana.

La nueva configuración permitirá conexiones más ágiles entre líneas y reducirá tiempos de traslado para miles de pasajeros que diariamente se movilizan por motivos laborales, comerciales y educativos.

Aceleran construcción del monorriel más largo del continente

El mandatario estatal comparó la velocidad de ejecución del proyecto actual con obras anteriores del sistema, al señalar que mientras la Línea 3 tardó ocho años en construir siete kilómetros, la administración actual proyecta concluir 35 kilómetros de monorriel durante el sexenio.

Este tramo forma parte del plan integral que contempla convertir a la Línea 6 en el monorriel más largo del continente, con un impacto directo en la movilidad metropolitana y en la conectividad de zonas que históricamente habían quedado fuera de la red de transporte masivo.

Refuerzan conectividad y capacidad del sistema

Las autoridades estatales indicaron que este cruce no solo representa un avance estructural, sino también un paso clave para aumentar la capacidad operativa del Metro, anticipándose al crecimiento poblacional y a la demanda futura de transporte en el área metropolitana de Monterrey.

El punto de interconexión en Y Griega será fundamental para distribuir el flujo de pasajeros entre líneas y consolidar una red más eficiente, con menor saturación en horas pico y mejores tiempos de traslado.