Comparten primera foto de Monterrey de 2023 desde el espacio

La primera fotografía de la ciudad Monterrey, Nuevo León tomada desde el espacio en 2023 fue revelada recientemente por el astronauta Koichi Wakata de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

El astronauta, quien tomó la foto desde su nave espacial, describió a Monterrey como una ciudad hermosa.

Tras cientos de “me gusta”, los usuarios se mostraron sorprendidos ante la calidad de las imágenes que pueden ser captadas desde el espacio.

Clear skies over Monterrey, Mexico! We flew over the beautiful city earlier today. pic.twitter.com/GqpCQnjQY2

El pasado 30 de enero, Kochi Wakata también compartió una fotografía de Mérida donde incluso se puede apreciar el mar.

Hello, Merida! We had a really nice view of the city from the ISS when we flew over about an hour ago! pic.twitter.com/JO9hL5749s