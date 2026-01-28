Comparte Samuel taquiza tras inaugurar corredor verde

El gobernador Samuel García protagonizó un momento relajado al compartir una taquiza con el alcalde de Guadalupe, Héctor García

Al término de la inauguración del nuevo Corredor Verde Exposición, en el municipio de Guadalupe, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, degustó una taquiza invitada por el alcalde Héctor García.

Acompañados de sus esposas, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la presidenta del DIF Guadalupe, Blanca Treviño, las autoridades saborearon tacos de barbacoa, acompañados de salsa, cilantro y cebolla, en un ambiente de convivencia con los asistentes al evento.

El gesto del edil fue bien recibido por los ciudadanos presentes, quienes se sumaron a la convivencia luego del acto oficial, marcando un cierre cercano y distendido a la inauguración de este nuevo espacio público, que busca fomentar la movilidad sustentable y la convivencia familiar en la zona.