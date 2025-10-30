Comparte Luis Padua su camino al éxito en 'Fuck Up Nights'

Luis Padua recordó momentos claves en su carrera, desde sus inicios en Azteca México como reportero, el reto que fue venir a Monterrey a dirigir Azteca Noreste

En un evento realizado en San Pedro, Luis Pauda, director editorial del periódico El Horizonte, se presentó en la charla "Fuck Up Nights", en donde los expositores se sinceran con algún error en su carrera, que no impidió que llegaran al éxito.

En esta edición participaron cuatro speakers, Jonathan Tamayo, la artista Dany Churches, Jose “La Palmera” Rivas exjugador de Tigres, además de Luis Paudua.

Cada uno de ellos compartieron historias donde las cosas no salían como ellos desearan, sin embargo, eso no fue algo que evitó que siguieran adelante y lograr triunfar en sus rubros.

Luis abrazó el concepto de estas pláticas debido a lo que representa el reconocer los errores que se cometen el camino.

“Los mejores se equivocan mucho, gracias a eso avanzan mucho y pues hay que seguirnos equivocando sin miedo, pero reconocer los errores es lo más importante”.

En sus memorias, Luis Padua recordó momentos claves en su carrera dentro de los medios, desde sus inicios en TV Azteca México como reportero, el reto que fue venir a Monterrey a dirigir TV Azteca Noreste siendo alguien foráneo y esas instancias donde tuvo que sobreponerse ante situaciones difíciles.

“Como todos la he regado y venir a hablar de mis regadas me dio mucho gusto porque me siento liberado y bueno, entiende uno que eso no quiere decir que uno todo lo haga mal, ¿verdad? Vamos a echarle ganas para aprender de los errores y mejorar, tenemos mucho por hacer, podemos seguir haciendo grandes cosas en Azteca Noreste, con El Horizonte, vamos a echarle fregadasos", dijo.

También hizo un llamado a la sociedad regia a practicar estos valores para poder mejorar.

“Yo creo que uno debe ser bien humilde, reconocerse humano, pedir perdón es muy importante, yo por eso aprovecho para pedirle disculpas a mis compañeros, a tanta gente que a lo mejor en algún momento no supe tratar bien o comprender, perdón, pero quiero seguir siendo servicial y quiero hacer cosas buenas aquí en Nuevo León. Yo creo que si hacemos equipo podemos hacer cosas maravillosas porque hay gente increíble en este estado. Estoy a su servicio”.

"Fuck Up Nights" cerró con un mensaje de inspiración, recordando que el éxito se construye aprendiendo de los errores.