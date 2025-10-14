Comparte Gaby Oyervides logros y estrategias del DIF Monterrey

El evento permitió a las titulares de los diferentes sistemas DIF compartir experiencias, resultados y estrategias de los programas implementados

A un año de haber asumido la presidencia del DIF Monterrey, Gaby Oyervides encabezó este lunes una reunión de seguimiento con sus homólogas de la zona metropolitana y área conurbada, con el objetivo de dar continuidad a la agenda de trabajo establecida desde su primer encuentro.

El evento permitió a las titulares de los diferentes sistemas DIF compartir experiencias, resultados y estrategias de los programas implementados en sus respectivos municipios durante el primer año de gestión.

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, acompañada por la directora general del organismo, Ivonne Álvarez, destacó la importancia de estas reuniones para fortalecer la atención y los servicios sociales que se brindan a las familias de cada ciudad.

Oyervides resaltó la coordinación que han mantenido las dependencias en temas cruciales como la atención a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, y en la oferta de servicios dirigidos a los sectores más vulnerables.

En la reunión participaron Elisa Cruz, presidenta de los DIF de San Pedro; Vianey Zambrano, Apodaca; Olga Villalón, Santiago; Yesica Torres, Escobedo; Perla Cavazos, Ciénega de Flores; y Paulina Vigil, del DIF Montemorelos.

Además, estuvieron presentes las directoras de los DIF de García y Santa Catarina, así como la Secretaria de Familia del municipio de San Nicolás de los Garza, consolidando así el compromiso de trabajo conjunto en beneficio del bienestar social de la región.