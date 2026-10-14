Comparte David Kuri buenas prácticas de seguridad con Saltillo

Se compartieron buenas prácticas e iniciativas para fortalecer la prevención, modernizar sus corporaciones policiales y mantener la cercanía con la ciudadanía

Con el objetivo de perfeccionar las estrategias operativas e impulsar la innovación dentro de la corporación municipal, el secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, José Luis David Kuri, sostuvo un encuentro de trabajo con Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Coahuila.

Durante la reunión, los funcionarios abordaron las buenas prácticas e iniciativas exitosas implementadas en ambos ayuntamientos, los cuales se han mantenido de manera consistente entre los municipios con mejores índices de percepción de seguridad a nivel nacional, según las mediciones de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

"Hoy me reuní con Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, para intercambiar experiencias y compartir las buenas prácticas que implementamos en nuestros municipios en materia de seguridad", destacó el titular de la corporación sampetrina.

David Kuri enfatizó que la colaboración intercomunitaria y el aprendizaje continuo constituyen ejes clave para mantener una corporación altamente capacitada, tecnificada y con cercanía hacia los ciudadanos.

Subrayó que los resultados favorables obtenidos en las evaluaciones del INEGI representan un compromiso constante para seguir fortaleciendo las capacidades preventivas y de respuesta operativa.

"En San Pedro creemos que la mejora continua es fundamental para mantener una Policía preparada, en constante innovación y cercana a la ciudadanía. Seguimos trabajando por un solo San Pedro unido, seguro y en paz", concluyó.