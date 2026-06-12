Comparte camerunés su cultura en territorio regiomontano

Essomba Sébastien busca acercar a los regiomontanos a la riqueza cultural del continente africano mediante expresiones artísticas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La próxima llegada de miles de aficionados procedentes de países africanos como Túnez y Sudáfrica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pondrá los reflectores sobre una realidad que muchos desconocen: desde hace años, una comunidad africana ha encontrado en Monterrey un lugar para vivir, trabajar y construir un futuro.

Aunque la presencia africana suele pasar desapercibida para gran parte de la población, ciudadanos originarios de Camerún, Senegal, Nigeria, Sudáfrica, Cabo Verde y otras naciones del continente han establecido negocios, proyectos culturales y familias en la zona metropolitana.

Uno de los casos más representativos es el de Essomba Sébastien, originario de Camerún, quien llegó a México hace más de dos décadas y terminó enamorándose de la cultura regiomontana hasta convertir a Monterrey en su hogar.

“Ha sido un encuentro entre Camerún, África, América, Nuevo León y México”, relató el promotor cultural y músico africano.

Con el paso de los años, Sébastien fundó en Monterrey un Centro de Convergencia Artística donde busca acercar a los regiomontanos a la riqueza cultural del continente africano mediante exposiciones, conciertos, gastronomía, talleres, moda y actividades familiares.

Desde ese espacio, los visitantes pueden degustar platillos tradicionales, escuchar música de distintas regiones africanas, conocer vestimentas típicas y acercarse a culturas que pocas veces tienen presencia en el norte del país.

“Muchas personas me dicen que les gustaría viajar a África. Yo les respondo que el viaje más cercano a África lo tienen aquí, en Nuevo León”, comentó.

El camerunés asegura que su adaptación a México fue natural y que encontró muchas similitudes entre la diversidad cultural mexicana y la africana.

“Yo no creo que los mexicanos se hayan adaptado a mí; yo me adapté a ellos y juntos hemos creado una fusión cultural muy especial”, explicó.

Para Sébastien, uno de los errores más comunes es pensar que África es una sola cultura cuando en realidad se trata de un continente conformado por decenas de países, cientos de grupos étnicos y miles de expresiones culturales.

“La gente piensa en África como si fuera un solo país, pero somos un continente lleno de culturas, idiomas y tradiciones diferentes”, señaló.

Esa diversidad es precisamente la que intenta mostrar en cada una de las actividades que realiza en Monterrey, donde participan personas de distintas nacionalidades africanas compartiendo música, danza, gastronomía y expresiones artísticas.

“La cultura se comparte mejor cuando se vive. Queremos que las personas prueben la comida, escuchen la música, conozcan la vestimenta y comprendan un poco más de nuestras raíces”, afirmó.

A pocos días de que Monterrey reciba a miles de visitantes internacionales por el Mundial, Sébastien considera que la ciudad tiene una oportunidad histórica para acercarse a las culturas de países como Túnez y Sudáfrica, cuyos aficionados comenzarán a llegar a la capital regiomontana.

“Tenemos productos, comida, música y experiencias que permiten acercarse a la cultura africana. Queremos que quienes nos visiten conozcan esa riqueza y que también los regiomontanos puedan descubrirla”, indicó.

Como parte de las actividades preparadas para el verano, el Centro de Convergencia Artística realizará jornadas gastronómicas inspiradas en Sudáfrica y otros países africanos, además de conciertos multiculturales donde participarán artistas de diversas nacionalidades.

“África está tatuada en mi corazón, pero México también. Aquí vivo, aquí convivo y aquí he encontrado una familia”, expresó.

Lejos de los estereotipos, historias como la de Essomba Sébastien muestran que África ya forma parte del mosaico cultural de Monterrey.

Mientras el mundo del futbol vuelve la mirada hacia la ciudad por la Copa Mundial de 2026, decenas de africanos que han construido su vida en Nuevo León continúan fortaleciendo los lazos entre dos culturas separadas por un océano, pero cada vez más cercanas en la vida cotidiana de los regiomontanos.

Y si usted quiere conocer un poco más de África sin salir de Monterrey, puede visitar el Centro de Convergencia Artística ubicado en la calle 15 de Mayo número 1745, en la colonia María Luisa, donde Essomba Sébastien y otros promotores culturales comparten música, gastronomía, arte y tradiciones africanas con los regiomontanos.