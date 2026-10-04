Comparte Ambiente consejos para cuidar a mascotas de lluvias

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, subrayó la importancia de resguardar a las mascotas durante este periodo climático

Ante el pronóstico de precipitaciones para esta semana en la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León emitió un llamado urgente a la ciudadanía para tomar medidas preventivas que garanticen la integridad y salud de los animales de compañía.

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, subrayó la importancia de resguardar a las mascotas durante este periodo climático.

“Las lluvias, la humedad y los cambios de temperatura también pueden afectar a nuestros animales de compañía. Por eso, es importante procurarles un espacio seguro y adecuado para resguardarse, especialmente durante las tormentas fuertes”, señaló Lozano Caballero.

Medidas clave para el resguardo y bienestar

Entre las recomendaciones principales, las autoridades destacaron la necesidad de mantener a los animales en el interior de los hogares durante lluvias intensas, ráfagas de viento o tormentas eléctricas.

En caso de no ser posible, se debe asegurar que cuenten con un espacio exterior techado, seco y bien ventilado. Para reducir riesgos a la salud, la dependencia emitió los siguientes lineamientos de cuidado:

Protección contra la humedad: Elevar casitas, camas o tarimas unos centímetros sobre el nivel del suelo para evitar el contacto directo con el agua. Es posible utilizar lonas de protección, siempre que mantengan la circulación del aire.

Higiene en alimentos y agua: Cambiar constantemente el agua de beber y lavar los recipientes si quedan expuestos a la intemperie.

Atención a poblaciones vulnerables: Extremar cuidados con cachorros y perros mayores a siete años, quienes presentan mayor sensibilidad a las bajas temperaturas y a los cambios bruscos de clima.

Prevención de extravíos y manejo de estrés

Las tormentas fuertes suelen generar ansiedad en los animales. Por ello, la autoridad ambiental recomendó mantener a las mascotas temerosas en espacios cerrados para evitar que intenten huir por asustarse con los truenos.

Asimismo, exhortó a revisar que puertas, rejas y cercas estén bien aseguradas, y solicitó evitar estrictamente mantener a los animales en azoteas o áreas descubiertas. En caso de que los dueños deban salir de casa, se sugiere dejarlos bajo el cuidado de una persona de confianza.

Como medida preventiva clave, la Secretaría enfatizó que todos los animales de compañía deben portar de forma permanente una placa de identificación con datos de contacto actualizados para agilizar su localización en caso de extravío.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente recordó que la tutela responsable es una tarea permanente e hizo un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y procurar condiciones seguras para sus animales en todo momento.