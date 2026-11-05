'Cómo Vamos NL' señala baja participación ciudadana en Congreso

Villarreal reconoció que existen retos presupuestales y de diálogo entre poderes, pero defendió el trabajo realizado por los legisladores

Falta de presupuesto, poca participación ciudadana y falta de transparencia en el bono de gestoría fueron algunas de las deficiencias detectadas por Cómo Vamos Nuevo León en su primera evaluación al Congreso estatal.

Solo ocho dictámenes contemplaron recursos para su aplicación

El informe reveló que, de los 56 dictámenes aprobados entre febrero y mayo de 2026, solo ocho contemplaron recursos para su aplicación y apenas tres cumplieron con los siete indicadores de calidad normativa.

Además, únicamente uno incluyó participación ciudadana y el Congreso atendió 10 de los 24 temas de su agenda mínima.

Señalan falta de transparencia en el bono de gestoría

Otro de los principales señalamientos fue la falta de transparencia en el bono de gestoría, pues aunque se publican los montos que reciben los diputados, no se informa cómo ejercen esos recursos.

De acuerdo con el último dato disponible, cada legislador recibe 133 mil pesos mensuales por este concepto, pero el desglose de su utilización obtuvo cero por ciento de cumplimiento.

Congreso expresa apertura para mejorar su desempeño

Ante estos resultados, la presidenta del Congreso, Perla Villarreal, aseguró que existe apertura para ser evaluados, aunque pidió considerar que el periodo analizado fue de apenas cuatro meses y que algunos procesos legislativos requieren más tiempo.

“Creo que el Congreso está en la mejor apertura de poder ser tomado en cuenta [...] en poder mejorar”, dijo.

Villarreal reconoció que existen retos presupuestales y de diálogo entre poderes, pero defendió el trabajo realizado por los legisladores.

Por su parte, Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, explicó que esta evaluación busca medir el desempeño del Poder Legislativo y fortalecer la rendición de cuentas.

“Hoy se suma un instrumento más, con el objetivo de tener mejores parámetros sobre el trabajo y resultados de las y los legisladores locales, quienes deben representar, ante todo, los intereses de la población”, mencionó

Finalmente, la organización anunció que realizará dos evaluaciones al año para dar seguimiento al desempeño institucional del Congreso.