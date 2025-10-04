¿Cómo meditar en los pensamientos?: Claves para ser feliz

Encontrar soluciones para situaciones específicas y fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional son algunos beneficios de esta herramienta

El "meditar en los pensamientos" es una técnica que consiste en enfocarnos en las imágenes o recuerdos que nuestra mente genera de forma consciente durante diez minutos al día, así lo dijo el doctor Javier Gutiérrez Ornelas.

En una entrevista, el especialista detalló que durante este estado de consciencia, comienzan a surgir juicios, pensamientos, recuerdos, proyectos, sueños y fantasías.

A la medida de que la respiración se vuelve consciente y prestamos atención a dichas imágenes o momentos, se van disipando de nuestra mente para aterrizarnos en la realidad.

De acuerdo con el doctor Gutiérrez, el objetivo de esta herramienta es ayudar a las personas a no "dejarse llevar por los pensamientos" producidos por el subconsciente, los cuales reviven las emociones producidas en ciertos momentos del pasado, ya sean positivos o negativos, a lo cual se le denomina, fusión cognitiva.

Con esta práctica también aprenderemos a discernir cuáles pensamientos son útiles y cuáles no para la práctica del diario vivir.

Aseguró que es importante iniciar con la prática de la respiración consciente para poder canalizar los pensamientos y disminuirlos hasta controlarlos y no a la visceversa.

Otros beneficios del meditar los pensamientos es el encontrar soluciones u opciones a situaciones específicas, evitar enfrentar los problemas de manera compulsiva y fomentar el impulso a desarrollar la inteligencia emocional.