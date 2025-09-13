¿Cómo evitar personalizar situaciones? Claves para ser feliz

Apropiarse de los comentarios de personas con actitudes hostiles refleja la personalización de situaciones, lo que no es sano para la salud

Evitar personalizar las experiencias que no van dirigidas a nosotros y que las tomamos como si fueran personales por miedo o autoestima baja afecta de manera significativa a aquellas personas que "se toman todo personal", así lo dijo el doctor Javier Gutiérrez Ornelas.

Algunos factores que implican dicha conducta provienen de la inseguridad o experiencias previas, donde se ha vivido una situación desfavorable que atribuye a que la persona afectada tome los comentarios emitidos por cualquier individuo como propios.

Esta personalización se relaciona en parte con el desarrollo infantil, donde los distintos círculos sociales como la familia, la escuela y la propia sociedad, lo hizo pasar por situaciones que les generan sufrimiento, volviendolos vulnerables y afectando directamente su crecimiento.

De acuerdo con el especialista, existen situaciones donde las personas tienen una actitud hostil. La falta de empatía hace que la persona afectada sienta y/o piense que cualquier comentario del individuo es dirigido en su contra.

Para reducir este tipo de tendencias, se recomienda desarrollar la empatía, la compasión y la atención plena.

Este tipo de actitudes son normalizadas en la vida cotidiana, por lo que tienden a establecer relaciones denominadas "tóxicas". Generalmente, la persona que más sufre es la que suele presentar mayor sensibilidad frente a la vida.

La persona que suele personalizar las situaciones, busca ser complaciente con aquellos que conforman su entorno, con el objetivo de evitar la perdida o ausencia de las mismas, cediendo a sus propias metas y sueños.

Es por ello, que el doctor Gutiérrez recomienda que al momento de sobrepensar, la persona se vuelva consciente del presente. El darse cuenta de las emociones y pensamientos hace que la mente aterrice en el momento inmediato.

Otra de las herramientas que se puede utilizar en esta situación sería el respirar con total atención, para analizar en que parte de nuestro cuerpo se somatiza la emoción o experiencia. Esto ayudará a que el cuerpo se relaje hasta llegar a un estado de equilibrio.

También el especialista aseguró que la respiración consciente "es poderosa", porque va romper con todos aquellos patrones que se generan de manera automática de manera negativa.

El caminar con atención o dar pasos conscientes ayudará parará los pensamientos que nos generan el sufrimiento.