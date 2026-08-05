¿Cómo cuidar a las mascotas durante estas altas temperaturas?

Jadeos más fuertes de lo normal, exceso de baba y desmayos son algunos de los síntomas principales que presentan las mascotas al sufrir de un golpe de calor.

¿Sabía usted que las mascotas pueden sufrir un golpe de calor?, pues sí, así como nosotros los perritos y gatitos pueden sufrir ante estas temperaturas, mientras nos cuidamos debemos cuidar a nuestros pequeños amigos peludos.

Algunos de los síntomas que pueden presentar y con los cuales nos daremos cuenta que no están bien, son:

Jadeos muy fuertes

Exceso de baba

Debilidad

Temblor

Desmayos

Estas son algunas de las más fáciles de identificar, es muy importante tomarlas en cuenta para prevenir riesgos.

Algunas de las autoridades encargadas del bienestar de las mascotas dieron algunas recomendaciones a seguir.

“Le pedimos a la gente que sean conscientes de que resguarden a sus mascotas, Si las pueden tener dentro del domicilio o cuentan con un área techada o un lugar donde se puedan proteger, es mucho mejor", expresó el director de Bienestar Animal de Reynosa, Rubén Rea.

De igual forma especialistas en el tema recomiunedan siempre manterer agua fresca y nunca ponerla en el sol, cambiarla costantemente, así como poner hielo para mantener la tempreratura fresca.

Los expertos recomiendan no pasearlos en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, debido a que es más factible que puedan sufrir de insolación, en caso de presentar algún síntoma o actitud extraña, puede acudir al veterinario para recibir atención inmediata.

Recomendaciones para mascotas:

Mantenerlos en un área techada.

Hidratados.

No pasear en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Monitoreo constante.

¿Qué hacer si jadean o están desorientados?