¿Cómo avanzan los regios en su propósito de hacer ejercicio?

Ya estamos a mitad del año, ¿y cómo van los regios en el principal propósito que se pusieron en enero: el de hacer ejercicio?

Samara López tiene sólo 16 años, y alterna el gimnasio con la preparatoria.

"Yo voy bien, ahorita tambien de hecho estoy en dieta porque quiero bajar de peso y marcarme. Sí se puede", asegura.

"Siempre que me invitan a salir, les digo: ahorita estoy en dieta y podemos salir, si es que no les incomoda que lleve toppers a los restaurantes, y me dicen: "no, cómo que vas a llevar toppers", y yo les digo: como ustedes quieran, por mí no salgo”, refirió.

Y afirmó que la disciplina para continuar con los retos es lo primero.

A diferencia de otros regios, Daniel Alejandro García se propuso subir kilos, y lo logra, a la par de su carrera de Diseño Industrial.

"Era muy, muy flaquito, y mi propósito desde diciembre fue aumentar unos 15 kilos, ahorita llevamos como 7, 8 kilos arriba, empezamos con 74 kilos más o menos, estamos hablando de 85”, explica.

Entonces, asegura que va en tiempo y forma con ese propósito.

"Sí, así es, y vamos por más”, comenta.

Dice que no es fácil porque hay que alternar el estudio, el trabajo, el entrenamiento y la vida personal.

"Todo se puede. El ejercicio pueden hacerlo en media hora, hasta en 20 minutos si se lo proponen, la cosa es empezar”, considera.

En su gym de la avenida Tolteca, en el municipio de Guadalupe, el coach Daniel López es ejemplo en bajar kilos.

"Me lo propuse y en 2 meses llevo 12 kilos abajo, es la dieta y la disciplina, uno sabe cómo, pero dije: ahora sí vamos a dejar las gorditas y todo a un lado, y vamos darle, ahorita estamos aplicaditos", platica.

El coach considera que el deporte es vital y alivia todos los problemas que uno pueda tener.

"A la mejor yo bajo unos cuatro kilitos más y ya, pero esos me los voy a llevar más despacito", adelanta.

Marcela Santiago tiene 47 años de edad y gracias al ejercicio aparenta menos.

"A’i la llevamos, a veces flojeamos y a veces le avanzamos, pero bueno, siempre y cuando con un objetivo claro. Sí se puede. Si queremos, sí se puede”, aclara.

"A mis hijos les gusta que yo venga a hacer ejercicio para desestresarme. Es todo: te cuidas en alimentación, vitaminarte y en todo", comenta.

No hay pretextos.

"Todos podemos hacerlo, en cualquier horario y en cualquier edad, que es lo más indispensable, y cualquier persona. Sólo es cuestión de que se lo propongan y que tengan la disciplina, que es lo principal", sostiene el coach Daniel López.

"Vengan todos a hacer ejercicio”, pide.

En fin de año, regresaremos a este gym a ver cómo cumplieron con la meta de ejercitarse para bien de su salud.