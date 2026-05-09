Comienzan ventas de flores por el Día de las Madres en Monterrey

Desde temprana hora, decenas de personas acudieron a los establecimientos para apartar sus ramos y buscar la mejor opción entre las múltiples florerías

Con la llegada del Día de las Madres, las florerías ubicadas sobre la avenida Venustiano Carranza ya comenzaron a registrar una intensa actividad comercial, ofreciendo una gran variedad de arreglos y flores.

Desde temprana hora del viernes, decenas de personas acudieron a los establecimientos para apartar sus ramos y buscar la mejor opción entre las múltiples florerías instaladas en la zona. Entre las flores más solicitadas destacan los girasoles, gerberas, lilis, margaritas y, por supuesto, la tradicional rosa, considerada la favorita de muchos clientes.

Los comerciantes señalaron que los precios son variados y dependen del tipo de arreglo y la florería, aunque las opciones más económicas pueden encontrarse desde los 150 pesos.

Asimismo, algunos negocios anunciaron que permanecerán abiertos las 24 horas durante el sábado y domingo, trabajando día y noche para atender la alta demanda que se genera por esta celebración.

La mayoría de las flores provienen del Estado de México. Durante la mañana pudo observarse la llegada de grandes camiones de carga que eran descargados por varios trabajadores, mientras clientes y revendedores esperaban la mercancía para asegurar los primeros ramos del día.