Comienzan lluvias en Nuevo León tras llegada del frente frío 49

Las autoridades estatales señalaron que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas

Las lluvias comenzaron la tarde de este jueves en distintos municipios de Nuevo León, tal como lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional ante el avance del frente frío número 49 sobre el noreste del país.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las precipitaciones se han presentado en municipios del área metropolitana, la zona citrícola, norte y oriente del estado, además de existir probabilidad de tormentas eléctricas durante las próximas horas.

Entre los municipios donde se reportó presencia de lluvia se encuentran Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Cadereyta, Montemorelos, General Terán, Zuazua, Hidalgo y Ciénega de Flores.

Las autoridades estatales señalaron que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas, mientras que se exhortó a la población a conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales.