Comienza registro de aspirantes de Morena NL en CDMX

En la lista los primeros en aparecer fueron Felipe de Jesús Cantú y Judith Díaz, y se esperan a Andrés Mijes, Waldo Fernández y Clara Luz Flores

Este jueves se abrió oficialmente el proceso de registro para los militantes y simpatizantes que buscan encabezar la coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, programado de 14:30 a 17:00 horas en la CDMX.

En la lista los primeros en aparecer fueron Felipe de Jesús Cantú y Judith Díaz, y se esperan a Andrés Mijes, Waldo Fernández y Clara Luz Flores. También figura un espacio identificado como PVEM, sin nombre de aspirante en el documento.

Otro aspirante que ya está en CDMX es Jesús Elizondo.

El caso distinto es el de Tatiana Clouthier, quien no acudirá de manera presencial, ya que su registro será en línea.

El proceso será presencial y en línea

El proceso se realiza de manera híbrida, permitiendo a los interesados postularse de forma presencial en las sedes dispuestas en la Ciudad de México, así como a través de la plataforma digital del partido.

La encuesta definirá al perfil seleccionado

El método de selección final será la encuesta interna, mecanismo con el cual el partido definirá quién cuenta con el mayor respaldo ciudadano para liderar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación en territorio regiomontano.

Nota en desarrollo.....