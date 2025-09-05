Info 7 Logo
Comienza el traslado de 'Los Tubos' a su nuevo sitio en San Pedro

Por: Vanessa Aguilar

04 Septiembre 2025, 22:12

Las piezas están siendo movilizadas a un área verde a 54 metros de distancia de su sitio original, en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Vasconcelos 

El Monumento de la Alianza, popularmente conocido como “Los Tubos”, ha comenzado a ser reubicado en San Pedro. 

El municipio informó, a través de un video, que ya se trasladaron las primeras ocho de sus piezas.

De acuerdo con la información, los trabajos se están realizando de forma progresiva. 

Las piezas están siendo movilizadas con grúas hacia su nueva ubicación: un área verde a 54 metros de distancia de su sitio original, en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Vasconcelos. 

En este nuevo predio se están preparando los pilotes donde será colocada la estructura.

La reubicación de este icónico monumento, inaugurado en 1978 y creado por el artista Xavier Meléndez, forma parte de un proyecto del alcalde Mauricio Fernández para agilizar la vialidad en la avenida Gómez Morín.

