Comerciante muere al ser embestido por auto volcado en Apodaca

Tras la volcadura, la unidad se proyectó hacia la zona ubicada debajo de un puente peatonal, donde se encontraba un hombre vendiendo pan.

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Un comerciante que se dedicaba a la venta de pan perdió la vida la mañana de este martes, luego de ser embestido por un automóvil que volcó sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del Parque Industrial Kalos, en el municipio de Apodaca.

El accidente se registró alrededor de las 06:00 horas, cuando un Nissan Versa circulaba de norte a sur por la mencionada vía. De acuerdo con los primeros informes, la conductora presuntamente viajaba a exceso de velocidad y, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo, el cual terminó volcado.

Tras la volcadura, la unidad se proyectó hacia la zona ubicada debajo de un puente peatonal, donde se encontraba un hombre vendiendo pan. El impacto fue de tal magnitud que la víctima salió proyectada varios metros.

Paramédicos arribaron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Francisco, de aproximadamente 38 años de edad, originario del Estado de México. Trascendió que vivía en Monterrey junto con su familia.

La conductora fue identificada como María Dolores “N”, de 53 años de edad, quien al momento del accidente conducía el Nissan Versa involucrado en el percance.

Debido a las lesiones que sufrió, fue trasladada en estado grave a la Clínica 21 del IMSS, donde permanece bajo custodia de elementos de la Policía de Apodaca mientras continúan las investigaciones.

El accidente obligó al cierre de dos carriles de circulación de norte a sur sobre la avenida Miguel Alemán, provocando largas filas de vehículos y complicaciones viales durante varias horas.

Personal de Criminalística y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.