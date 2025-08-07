Combatirá Brigada Fénix incendios forestales en Canadá

Los integrantes de la Brigada Fénix de Protección Civil viajarán a Canadá como parte del despliegue internacional para el combate a incendios forestales

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, anunció la Brigada Fénix que será parte del combate de incendios forestales en Canadá.

Se trata de un grupo de compañeros que visitarán el país norteamericano como parte del despliegue internacional y que colocan a Nuevo León en los primeros lugares en materia de Protección Civil.

El representante de la Cónsul General de Canadá en Nuevo León, Eric Gelinas, señaló la importancia de la participación entre México y el país norteamericano por el trabajo de manera cercana para enfrentar los incendios mediante la relación bilateral; sobre todo en momentos cuando los incendios forestales se vuelven más frecuentes en todo el mundo.

Además agradeció el apoyo que México le ha brindado a Canadá y mencionó que este tipo de acciones fortalecen la relación entre países incluyendo al estado de Nuevo León.

Por su parte el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, dijo sentirse orgulloso por ser el único estado con contar con elementos capacitados para combatir los incendios forestales.

"El corazón de un rescatista es más fuerte que cualquier incendio", indicó Flores Serna al referirse que ya cuentan con el ADN de ayuda integrado pues cuando alguien se encuentra en una situación crítica "salimos a ayudar y esta es la prueba".