Combaten incendio forestal en la comunidad El Tejocote, Santiago

Un incendio forestal fue reportado la tarde de este viernes en la comunidad de El Tejocote, en el municipio de Santiago, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y combate de incendios en la zona.

Unidades de Protección Civil Nuevo León acuden al sitio tras recibir el reporte del fuego activo en un área forestal, iniciando labores de evaluación y contención.

Corporaciones atienden incendio forestal en la zona

En las acciones de atención participan también elementos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como personal de Protección Civil del municipio de Santiago.

Además, se desplegó el helicóptero de Protección Civil Nuevo León para apoyar en las labores de reconocimiento aéreo y combate del incendio desde el aire.

Condiciones climáticas elevan riesgo de propagación

Protección Civil de Nuevo León informó que la presencia de la denominada regla de los factores del 30-30-30 representa un alto riesgo para la generación y rápida expansión de incendios forestales.

Este indicador contempla condiciones como:

Temperatura mayor a 30 °C

Humedad relativa menor al 30 %

Viento superior a los 30 km/h

Al presentarse estos factores de manera simultánea, se incrementa considerablemente el riesgo de incendio y su propagación.