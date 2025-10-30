Combaten incendio en tiradero de basura en Salinas Victoria

Por: INFO 7 29 Octubre 2025

El viento que se presenta en el lugar está provocando que la columna de humo negro avance hacia el sur de la carretera a Colombia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos combaten un incendio en un tiradero de basura en las instalaciones de la empresa de Simeprode en Salinas Victoria. El incendio que comenzó alrededor de las 04:30 y 05:00 horas de este miércoles se registra en el kilómetro 10.5 de la carretera a Colombia en la parte posterior de un tiradero de basura. El viento que se presenta en el lugar está provocando que la columna de humo negro avance hacia el sur de la carretera a Colombia. En el lugar también se encuentran unidades de Protección Civil de Nuevo León.